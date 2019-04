Tipperary minor football panel announced for clash with Waterford in Electric Ireland Munster Championship

The Tipperary team to play Waterford in the Electric Ireland Munster Minor Football Championship Phase 1 Round 1 fixture in Sean Treacy Park, Tipperary Town, on Wednesday at 6:45pm has been announced by manager Matt O'Doherty.

The team lines out as follows:

1. James Griffin - Upperchurch-Drombane

2. Christy McDonagh - Cahir

3. Tadhg Condon - Clonmel Commercials

4. Emmet Butler - Kilsheelan-Kilcash

5. James Armstrong - Thurles Sarsfields

6. Donagh Hickey - Arravale Rovers

7. Conor Shanahan - Inane Rovers

8. Paddy Creedon - Thurles Sarsfields

9. Tom Tobin - Rosegreen

10. Luke Seacy - Inane Rovers

11. Ben Comerford - Grangemockler-Ballyneale

12. Dara King - Ballina

13. Liam McCormack - Thurles Sarsfields

14. Kyle Shelly (captain) - Moycarkey-Borris

15. Eoin McCarthy - Clonmel Commercials

16. Cian O'Mahony - Ardfinnan

17. Darragh McCahey - Loughmore-Castleiney

18. Liam King - Ballinahinch

19. Francie Delaney - Cahir

20. Tomás Bourke - Boherlahan-Dualla

21. Leon Kennedy - Grangemockler-Ballyneale

22. Jack Buckley - Cahir

23. Mark O'Connor - Clonmel Commercials

24. Conor Cadell - JK Brackens.