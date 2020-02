Tipperary name hurling and Gaelic football teams for National League games

Tipperary play Westmeath in MacDonagh Park, Nenagh, in the Allianz National Hurling League on this Sunday February 23, and the throw-in is at 2pm.

The team is -

1 Brian Hogan - Lorrha-Dorrha

2 Cathal Barrett - Holycross-Ballycahill

3 Barry Heffernan – Nenagh Éire Óg

4 Seán O'Brien – Newport

5 Séamus Kennedy - St. Mary's

6 Ronan Maher - Thurles Sarsfields

7 Bryan O'Mara - Holycross-Ballycahill

8 Alan Flynn – Kiladangan

9 Michael Breen – Ballina

10 Mark Kehoe - Kilsheelan-Kilcash

11 Niall O’Meara – Kilruane MacDonaghs

12 Cian Darcy - Kilruane MacDonaghs

13 Jason Forde – Silvermines

14 Séamus Callanan (captain) - Drom-Inch

15 Jake Morris - Nenagh Éire Óg

Substitutes:

16 Barry Hogan - Kiladangan

17 Paddy Cadell - JK Brackens

18 Jerome Cahill - Kilruane MacDonaghs

19 Paul Flynn – Kiladangan

20 Paul Maher - Kilsheelan-Kilcash

21 Brian McGrath - Loughmore-Castleiney

22 John McGrath - Loughmore-Castleiney

23 Noel McGrath - Loughmore-Castleiney

24 Craig Morgan - Kilruane MacDonaghs

25 Joe O'Dwyer – Killenaule

26 Dillon Quirke - Clonoulty-Rossmore

The Tipperary footballers are also at home this weekend for their Allianz National Football League Division 3 Round 4 tie with Cork in Semple Stadium tomorrow night, Saturday, February 22 at 7pm.

The team is -

1 Evan Comerford - Kilsheelan-Kilcash

2 Alan Campbell - Moyle Rovers

3 John Meagher - Loughmore-Castleiney

4 Colm O’Shaughnessy - Ardfinnan

5 Emmet Moloney - Drom-Inch

6 Robbie Kiely - Carbery Rangers

7 Bill Maher - Kilsheelan-Kilcash

8 Steven O'Brien - Ballina

9 Conal Kennedy - Clonmel Commercials

10 Kevin Fahey - Clonmel Commercials

11 Jack Kennedy - Clonmel Commercials

12 Brian Fox - Éire Óg Annacarty-Donohill

13 Liam Boland - Moyle Rovers

14 Conor Sweeney (captain) - Ballyporeen

15 Kevin O'Halloran - Portroe

Substitutes:

16 Michael O'Reilly - Clonmel Commercials

17 Tadhg Fitzgerald - Moyle Rovers

18 Liam Fahey - Rockwell Rovers

19 Jack Harney – Moyle Rovers

20 Jimmy Feehan - Killenaule

21 Alan Moloney - Rockwell Rovers

22 Jason Lonergan - Clonmel Commercials

23 Riain Quigley – Moyle Rovers

24 Philip Austin - Borrisokane

25 Sean O’Connor - Clonmel Commercials

26 Colman Kennedy - Clonmel Commercials

