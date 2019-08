Tipperary musicians hit the high notes at the Fleadh Cheoil

Tipperary musicians had a very successful week at Fleadh Cheoil na hÉireann in Drogheda.

Premier County trad musicians took prizes in an array of instruments and disciplines, with Keelan Mac Craith taking first in button accordion for the third year in succession.

Keelan Mac Craith first place Button Accordion (15-18 years)

The following are the Tipperary winners:

Fiddle (Faoi 12): 1. Laoise Ní Chinnéide, CCÉ, Ormond, TiobraidÁrann

Accordion (15-18): 1. Keelan Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

Mouth Organ (15-18): 1. Liam Mac Thomais, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

Banjo (O18): 3. Darragh Ó Ciardha Ó Cinnéide, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

Mandolin (Faoi 12): 3. Jack Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

Piano (Faoi 12): 2. Clodagh Ní Chathaláin, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

Melodeon (Faoi 12): 2. Niall Fitzgerald, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

Melodeon (15-18): 2. Cathal Mac Grianna, CCÉ, Baile Uí Choimín, TiobraidÁrann; 3. Keelan Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

Miscellaneous (Faoi 12): 2. Niall Fitzgerald, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann; 3. Jack Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

Miscellaneous (O18): 1. Darragh Ó Ciardha Ó Cinnéide, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

Bodhrán (15-18): 2. Treasa Ní Mheachair, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

Céilí Drums (O18): 1. Conor Harnett, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

Fiddle Slow Airs (Faoi 12): 3. Laoise Ní Chinnéide, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann