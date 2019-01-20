GAA

South Tipperary GAA championship draws are announced for new season

Who's playing who in 2019

South Tipperary GAA championship draws are announced for new season

Mullinahone play winners of Ballingarry v St. Marys in senior hurling

 

The following draws have been made for the new South Tipperary GAA season across all the grades

South Board Championship Draws 2019

Senior Hurling (Straight Knockout):

Quarter-Final: Ballingarry v St.Marys

Semi-Finals: Carrick Swan v Killenaule                

CJK Mullinahone v Quarter Final Winner

 

 Intermediate Hurling (Straight Knockout):

Semi-Final: Ballybacon-Grange v Kilsheelan-Kilcash

Final: Moyle Rovers v Semi Final Winner

 

 Junior A Hurling (2 x 5 teams & 1 x 4 teams):

 Group 1: Carrick Davins v Cahir

Ballylooby-Castlegrace v Fr Sheehys

Killenaule a bye

 

Group 2: St.Patricks v Carrick Swan

Grangemockler-Ballyneale v Ballingarry

Fethard a bye

 

 Group 3: Skeheenarinky v Newcastle

CJK Mullinahone v Clonmel Og

 

 Junior B Hurling (2 x 4 teams):

 Group 1: St. Patricks v Clerihan

Cahir v Moyle Rovers

 

Group 2: Ballybacon-Grange v Skeheenarinky

St.Marys v Marlfield

 

 U21 A Hurling (2 x 3 teams):

 Group 1: CJK Mullinahone v Killenaule

Ballingarry a bye

 Group 2: St.Marys v Carrick Swan

Moyle Rovers a bye

 

U21 B Hurling (2 x 4 teams)

 Group 1: Clerihan v Kilsheelan-Kilcash

Carrick Davins v Grangemockler-Ballyneale

 Group 2: Skeheenarinky/Clonmel Og v Cahir

Anner Gaels v Ballybacon-Grange/Newcastle

 

Minor A Hurling ( 2 x 4 teams)

 Group 1: Grangemockler-Ballyneale v St.Marys

Cahir v CJK Mullinahone

 Group 2: Skeheenarinky/Clonmel Og v Ballingarry

Moyle Rovers v Carrick Swan

 

Minor B Hurling ( 5 team round robin)

Clerihan v Killenaule

Ballybacon- Grange/Newcastle v Kilsheelan-Kilcash

Anner Gaels a bye

 

Senior Football League ( de facto Senior Championship):

Kilsheelan-Kilcash v Cahir

Commercials v Ardfinnan

Moyle Rovers v Killenaule

Ballyporeen a bye

 

 Intermediate Football (Straight Knockout)

Commercials v Fethard

Fr Sheehys v Moyle Rovers

Carrick Swan v Grangemockler-Ballyneale

Clonmel Og a bye

 

Junior A Football (Straight Knockout)

Preliminary Rd: CJK Mullinahone v Ballingarry

Ardfinnan v Clerihan

Moyle Rovers v St.Patricks

Preliminary Winner v Ballylooby-Castlegrace

Newcastle v Cahir

 

 

Junior B Football

Killenaule v Moyle Rovers

Kilsheelan-Kilcash v Commercials

St.Patricks a bye

 

 

U21 A Football (5 team round robin)

Commercials v Grangemockler-Ballyneale

Ballyporeen/Clonmel Og v Moyle Rovers

Cahir a bye

 

 

U21 B Football (1 x 4 teams & 1 x 3 teams)

Group 1:Anner Gaels v Ardfinnan

Killenaule v Kilsheelan-Kilcash

 Group 2: CJK Mullinahone v Clerihan

Ballingarry a bye

 

Minor A Football (1x 4 teams & 1 x 3 teams)

 Group 1: Grangemockler-Ballyneale v Carrick Swan Commercials v Fr Sheehys

 Group 2: Anner Gaels v Moyle Rovers

Ballyporeen/Clonmel Og a bye

 

Minor B Football (6 team round robin)

 Ballingarry v Kilsheelan-Kilcash

Killenaule v Ardfinnan/Newcastle

Clerihan v CJK Mullinahone