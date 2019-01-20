GAA
South Tipperary GAA championship draws are announced for new season
Who's playing who in 2019
Mullinahone play winners of Ballingarry v St. Marys in senior hurling
The following draws have been made for the new South Tipperary GAA season across all the grades
South Board Championship Draws 2019
Senior Hurling (Straight Knockout):
Quarter-Final: Ballingarry v St.Marys
Semi-Finals: Carrick Swan v Killenaule
CJK Mullinahone v Quarter Final Winner
Intermediate Hurling (Straight Knockout):
Semi-Final: Ballybacon-Grange v Kilsheelan-Kilcash
Final: Moyle Rovers v Semi Final Winner
Junior A Hurling (2 x 5 teams & 1 x 4 teams):
Group 1: Carrick Davins v Cahir
Ballylooby-Castlegrace v Fr Sheehys
Killenaule a bye
Group 2: St.Patricks v Carrick Swan
Grangemockler-Ballyneale v Ballingarry
Fethard a bye
Group 3: Skeheenarinky v Newcastle
CJK Mullinahone v Clonmel Og
Junior B Hurling (2 x 4 teams):
Group 1: St. Patricks v Clerihan
Cahir v Moyle Rovers
Group 2: Ballybacon-Grange v Skeheenarinky
St.Marys v Marlfield
U21 A Hurling (2 x 3 teams):
Group 1: CJK Mullinahone v Killenaule
Ballingarry a bye
Group 2: St.Marys v Carrick Swan
Moyle Rovers a bye
U21 B Hurling (2 x 4 teams)
Group 1: Clerihan v Kilsheelan-Kilcash
Carrick Davins v Grangemockler-Ballyneale
Group 2: Skeheenarinky/Clonmel Og v Cahir
Anner Gaels v Ballybacon-Grange/Newcastle
Minor A Hurling ( 2 x 4 teams)
Group 1: Grangemockler-Ballyneale v St.Marys
Cahir v CJK Mullinahone
Group 2: Skeheenarinky/Clonmel Og v Ballingarry
Moyle Rovers v Carrick Swan
Minor B Hurling ( 5 team round robin)
Clerihan v Killenaule
Ballybacon- Grange/Newcastle v Kilsheelan-Kilcash
Anner Gaels a bye
Senior Football League ( de facto Senior Championship):
Kilsheelan-Kilcash v Cahir
Commercials v Ardfinnan
Moyle Rovers v Killenaule
Ballyporeen a bye
Intermediate Football (Straight Knockout)
Commercials v Fethard
Fr Sheehys v Moyle Rovers
Carrick Swan v Grangemockler-Ballyneale
Clonmel Og a bye
Junior A Football (Straight Knockout)
Preliminary Rd: CJK Mullinahone v Ballingarry
Ardfinnan v Clerihan
Moyle Rovers v St.Patricks
Preliminary Winner v Ballylooby-Castlegrace
Newcastle v Cahir
Junior B Football
Killenaule v Moyle Rovers
Kilsheelan-Kilcash v Commercials
St.Patricks a bye
U21 A Football (5 team round robin)
Commercials v Grangemockler-Ballyneale
Ballyporeen/Clonmel Og v Moyle Rovers
Cahir a bye
U21 B Football (1 x 4 teams & 1 x 3 teams)
Group 1:Anner Gaels v Ardfinnan
Killenaule v Kilsheelan-Kilcash
Group 2: CJK Mullinahone v Clerihan
Ballingarry a bye
Minor A Football (1x 4 teams & 1 x 3 teams)
Group 1: Grangemockler-Ballyneale v Carrick Swan Commercials v Fr Sheehys
Group 2: Anner Gaels v Moyle Rovers
Ballyporeen/Clonmel Og a bye
Minor B Football (6 team round robin)
Ballingarry v Kilsheelan-Kilcash
Killenaule v Ardfinnan/Newcastle
Clerihan v CJK Mullinahone
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