Tipperary camogie club fixtures for the coming week

Tipperary camogie fixtures
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SENIOR COUNTY LEAGUE
FRIDAY JULY 9TH. Round 3;
GROUP 1; CLONOULTY V SILVERMINES. THURLES V TOOMEVARA.
GROUP 2; DROM V BURGESS. ANNACARTY V NENAGH.
QTR FINALS. FRIDAY JULY 16TH
Intermediate County League:
Round 3; SATURDAY JULY 10TH @ 7.30PM
BORRISOLEIGH V KILRUANE. KNOCKAVILLA V SHANNON RVRS.
NEWPORT V CAHIR.
Round 1; TUESDAY JULY 13TH @ 7.30PM. BORRISOLEIGH V KNOCKAVILLA
Round 4. SATURDAY JULY 17TH @ 7.30PM
KILRUANE V CAHIR. SHANNON ROVERS V BORRISOLEIGH.
NEWPORT V KNOCKAVILLA.
Round 5; SATURDAY JULY 24TH @ 7.30PM
BORRISOLEIGH V NEWPORT. KNOCKAVILLA V CAHIR
KILRUANE V SHANNON ROVERS.
JUNIOR A league 2021.
FRIDAY JULY 9TH @ 7.30PM R 1; Group 2;
BRIAN BORUS V BOHERLAHAN
FRIDAY JULY 16TH @ 7.30PM; Round 3;
Group 1;
TEMPLEMORE V KILDANGAN. MONEYGALL V BALLINA
Group 2;
FETHARD V BRIAN BORUS. HOLYCROSS V BOHERLAHAN.
JUNIOR B County League
Round 3; SATURDAY JULY 10TH AT 7.30PM
CARRICK SWANS V BALLINGARRY. LORRHA V MOYCARKEY.
MOYLE RVRS V ST CRONANS.
GORTNAHOE BYE
Round 4; SATURDAY JULY 17TH @ 7.30PM
LORRHA V MOYLE RVRS. MOYCARKEY V CARRICK SWANS
ST CRONANS V GORTNAHOE.
BALLINGARRY BYE
Round 5; SATURDAY JULY 24TH @ 7.30PM
MOYLE RVRS V CARRICK SWANS. GORTNAHIE V LORRHA.
BALLINGARRY V ST CRONANS.
MOYCARKEY BYE.
Round 6; SATURDAY JULY 31ST @ 7.30PM
ST CRONANS V CARRICK SWANS. GORTNAHOE V MOYCARKEY
LORRHA V BALLINGARRY.
MOYLE RVRS BYE
ROUND 7; SATURDAY AUGUST 7TH @ 7.30PM.
CARRICK SWANS V LORRHA. GORTNAHOE V MOYLE RVRS.
MOYCARKEY V BALLINGARRY.
ST CRONANS BYE
Junior B2 County League
Round 3; SUNDAY JULY 11TH;
G 1; CAHIR V ANNACARTY. CASHEL V BALLYBACON. BRIAN BORUS BYE.
G 2; HOLYCROSS V BURGESS. SHANNON RVRS V SILVERMINES. TOOMEVARA BYE
Round 4; SUNDAY JULY 18TH;
G 1; ANNACARTY V CASHEL. BALLYBACON V BRIAN BORUS. CAHIR BYE.
G 2; BURGESS V SHANNON RVRS. SILVERMINES V TOOMEVARA. HOLYCROSS BYE
Round 5; SUNDAY JULY 25TH;
G 1; BRIAN BORUS V ANNACARTY. CASHEL V CAHIR. BALLYBACON BYE
G 2; TOOMEVARA V BURGESS. SHANNON RVRS V HOLYCROSS. SILVERMINES BYE.
LEAGUE SEMI FINALS; W/END AUGUST 2ND
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