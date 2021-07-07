Tipperary camogie club fixtures for the coming week

Camogie

Tipperary camogie fixtures

Reporter:

Noel Dundon

Email:

nd@tipperarystar.ie

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SENIOR COUNTY LEAGUE

FRIDAY JULY 9TH. Round 3;

GROUP  1; CLONOULTY V SILVERMINES. THURLES V TOOMEVARA.

 

GROUP 2; DROM V BURGESS.   ANNACARTY V NENAGH.

QTR FINALS. FRIDAY JULY 16TH

Intermediate County League:

Round 3; SATURDAY JULY 10TH @ 7.30PM

BORRISOLEIGH V KILRUANE. KNOCKAVILLA V SHANNON RVRS.

NEWPORT V CAHIR.

Round 1; TUESDAY JULY 13TH @ 7.30PM. BORRISOLEIGH V KNOCKAVILLA

Round 4. SATURDAY JULY 17TH @ 7.30PM

KILRUANE V CAHIR. SHANNON ROVERS V BORRISOLEIGH. 

NEWPORT V KNOCKAVILLA.

Round 5; SATURDAY JULY 24TH @ 7.30PM

BORRISOLEIGH V NEWPORT. KNOCKAVILLA V CAHIR

KILRUANE V SHANNON ROVERS.


JUNIOR A league 2021. 

FRIDAY JULY 9TH @ 7.30PM R 1;  Group 2;

BRIAN BORUS V BOHERLAHAN

FRIDAY JULY 16TH @ 7.30PM; Round 3;

Group 1; 

TEMPLEMORE V KILDANGAN. MONEYGALL V BALLINA

Group 2;

FETHARD V BRIAN BORUS. HOLYCROSS V BOHERLAHAN.

JUNIOR B County League

Round 3; SATURDAY JULY 10TH AT 7.30PM

CARRICK SWANS V BALLINGARRY. LORRHA V MOYCARKEY.

MOYLE RVRS V ST CRONANS.

GORTNAHOE BYE

Round 4; SATURDAY JULY 17TH @ 7.30PM

LORRHA V MOYLE RVRS. MOYCARKEY V CARRICK SWANS

ST CRONANS V GORTNAHOE.

BALLINGARRY BYE

Round 5; SATURDAY JULY 24TH @ 7.30PM

MOYLE RVRS V CARRICK SWANS. GORTNAHIE V LORRHA.

BALLINGARRY V ST CRONANS. 

MOYCARKEY BYE.

Round 6; SATURDAY JULY 31ST @ 7.30PM

ST CRONANS V CARRICK SWANS. GORTNAHOE V MOYCARKEY

LORRHA V BALLINGARRY.

MOYLE RVRS BYE

ROUND 7; SATURDAY AUGUST 7TH @ 7.30PM.

CARRICK SWANS V LORRHA. GORTNAHOE V MOYLE RVRS.

MOYCARKEY V BALLINGARRY. 

ST CRONANS BYE

Junior B2 County League

Round 3; SUNDAY JULY 11TH;

G 1; CAHIR V ANNACARTY. CASHEL V BALLYBACON. BRIAN BORUS BYE.

G 2; HOLYCROSS V BURGESS. SHANNON RVRS V SILVERMINES. TOOMEVARA BYE

Round 4; SUNDAY JULY 18TH;

G 1; ANNACARTY V CASHEL. BALLYBACON V BRIAN BORUS. CAHIR BYE.

G 2; BURGESS V SHANNON RVRS. SILVERMINES V TOOMEVARA. HOLYCROSS BYE

Round 5; SUNDAY JULY 25TH;

G 1; BRIAN BORUS V ANNACARTY. CASHEL V CAHIR. BALLYBACON BYE

G 2; TOOMEVARA V BURGESS. SHANNON RVRS V HOLYCROSS. SILVERMINES BYE.

LEAGUE SEMI FINALS; W/END AUGUST 2ND

 

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